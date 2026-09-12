Debatirán si Diego de Montemayor fundó o repobló Monterrey

El debate abordará las circunstancias jurídicas del proceso, el protocolo seguido por Montemayor y las facultades legales con las que se sustentó

A 430 años del episodio que tradicionalmente se reconoce como la fundación de Monterrey, historiadores pondrán en debate si Diego de Montemayor realmente fundó la ciudad o si el hecho ocurrido el 20 de septiembre de 1596 correspondió en realidad a un repoblamiento del Valle de Extremadura.

La discusión se realizará dentro del panel “Historia a Debate”. “Forjadores de Nuevo León y sus aportes”, con el tema “Diego de Montemayor: ¿430 años de fundar Monterrey?”, que se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana.

En el encuentro participarán los historiadores Eduardo Cázares Puente, Héctor Jaime Treviño Villarreal y Óscar Tamez Rodríguez, quienes analizarán desde una perspectiva bibliográfica e histórica la pertinencia de utilizar el concepto de “fundación” para referirse al poblamiento realizado por Montemayor y las doce familias que lo acompañaron.

El debate abordará las circunstancias jurídicas del proceso, el protocolo seguido por Montemayor y las facultades legales con las que sustentó el poblamiento del Valle de Extremadura, además del cambio de nombre del poblado y la ubicación que tradicionalmente se atribuye a la llamada fundación de Monterrey.

“Desde el revisionismo histórico, en ‘Historia a Debate’ se busca revelar nuevos aportes a los pasajes históricos y, en consecuencia, aportar innovaciones académicas al conocimiento histórico, como sucedería con cualquier otra ciencia”, señaló Tamez Rodríguez, coordinador del programa desde hace cinco años.

El historiador plantea incluso que el episodio de 1596 no debería considerarse propiamente como una fundación de la ciudad.

“Montemayor no funda la ciudad”, sostuvo Tamez Rodríguez.

De acuerdo con su interpretación, si la llamada Acta de Fundación corresponde efectivamente a un documento de época, lo realizado por Diego de Montemayor y quienes lo acompañaron habría sido un repoblamiento de la llamada Villa de San Luis, de la cual fue alcalde mayor y teniente gobernador, cargos que, según el especialista, le fueron otorgados por el gobernador capitulado Luis de Carvajal de la Cueva.

“Se deben leer las ordenanzas del rey Felipe II, el texto de la carta a la cual denominamos Acta de Fundación y los momentos en los cuales regresa sin autorización del virrey o el rey a refundar o repoblar el Valle de Extremadura”, explicó.

Tamez Rodríguez también plantea que el nombre de Monterrey habría tenido un origen relacionado con la intención de Montemayor de congraciarse con el virrey, quien ostentaba el título de Conde de Monterrey.

A partir de estos planteamientos, los participantes discutirán los elementos históricos y jurídicos que permitan validar o desestimar el acto fundacional o, en su caso, redefinirlo como un repueblo o repoblamiento.

La conversación también analizará el concepto de “ciudad metropolitana” y las diferencias que establecía la legislación real vigente en 1596 entre una villa, un poblado y una ciudad metropolitana.

El programa “Historia a Debate. “Forjadores de Nuevo León y sus aportes” es impulsado por el Museo de Historia Mexicana y el Centro de Estudios Políticos y de Historia Presente, A.C., como un espacio de reflexión y revisión historiográfica sobre acontecimientos y personajes fundamentales para comprender el desarrollo histórico de Nuevo León.

El panel “Diego de Montemayor: ¿430 años de fundar Monterrey?” se realizará el miércoles 30 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Museo de Historia Mexicana.