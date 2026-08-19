Debaten en Nuevo León sobre compras públicas e IA

La secretaria Gloria Morales destacó la importancia de usar la inteligencia artificial y la planeación previa en los presupuestos.

La Secretaría de Administración estatal reunió a especialistas de 30 países, representantes del gobierno, así como miembros de organismos internacionales en la XX conferencia anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales.

Donde se habló de cómo modernizar las compras del Gobierno, con temas como inteligencia artificial, innovación, seguridad económica, transparencia y un mejor uso de los recursos públicos.

Gloria Morales, la secretaria de Administración, explicó que la intención es anticipar las necesidades del Gobierno.

“La idea no es esperar a que llegue la contratación, sino anticiparte; trabajar desde la planeación, desde el presupuesto y desde que tenemos ese anteproyecto para identificar qué es lo que vamos a necesitar”, señaló.

En el encuentro, representantes de Costa Rica y Corea del Sur explicaron modelos para que el Gobierno pueda aprovechar su capacidad de compra e impulsar soluciones innovadoras desarrolladas por empresas.

También se abordó el uso responsable de la inteligencia artificial para mejorar el análisis de información, detectar riesgos y hacer más transparentes los procesos.

La conferencia reunió a especialistas y representantes de países de América, Europa y Asia, quienes intercambiaron experiencias sobre cómo lograr que cada recurso público tenga mayor impacto y se traduzca en mejores resultados para la ciudadanía.