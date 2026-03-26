¿De vacaciones? Viva la historia y descubra lo extraordinario

Del 27 de marzo al 12 de abril, museos de Nuevo León ofrecerán un amplio programa para que los nuevoleoneses y los turistas tengan buenos momentos

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En estas vacaciones, usted puede vivir la historia y descubrir lo extraordinario.

Llegó la hora de disfrutar el tiempo libre, pasear, reír y aprender más sobre la cultura, la ciencia, el arte y las tradiciones mexicanas, con las actividades en el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste, el Museo del Palacio y el Museo La Milarca.

Del 27 de marzo al 12 de abril, esos recintos ofrecerán un amplio programa para que los nuevoleoneses y los turistas tengan buenos momentos.

Visitarlos es conectar con nuestro pasado, comprender el presente y sorprenderse con la riqueza cultural que nos rodea.

Particularmente entrar al Museo de Historia Mexicana es conocer colecciones vinculadas con la celebración de Semana Santa, y podrá apreciar un oratorio que hace referencia a la Pasión de Cristo.

Habrá un taller “El Arte de Agradecer”, con un recorrido guiado. El cupo es limitado.

También está la exposición “Arte, crítica y modernidad. Imágenes para un boletín precursor".

Y si quiere disfrutar al aire libre, en la explanada del Museo de Historia Mexicana, las actividades iniciarán el 27 de marzo con el “Festival ItinerArte 2026” junto con la Compañía Ñaca Ñaca, mimos, payasos, artistas circenses, titiriteros y bailarines.

Las funciones serán gratuitas.

Del martes 7 al domingo 12 de abril,puede visitar el “Mercado Hecho en Nuevo León”, para probar sabores artesanales y conversar con productores de comunidades indígenas, así aprenderá sobre identidad, respeto y orgullo cultural.

También puede vivir la música y danza tradicional en las “Noches de Algarabía Folclórica 2026”, con más de 50 grupos de bailarines.

Y para que más público pueda disfrutar de sus colecciones, el Museo La Milarca tendrá horarios especiales en estas vacaciones: de martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y los sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas.

Usted puede disfrutar de "Buenas con La Milarca”, divertida actividad lúdica basada en la Lotería Mexicana.

Para más detalles, siga las redes sociales: @3museos o @lamilarcamuseo