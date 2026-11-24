La ausencia en sus funciones se da cuando es señalado por no cumplir compromisos en plantar árboles para reducir la temperatura en las llamadas 'islas de calor'

Mientras en Nuevo León es señalado por incumplir con compromisos en favor del medio ambiente, el alcalde de San Nicolás Daniel Carrillo, se pasó de Turquía a un juego de la NFL que se realizó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El edil fue captado en televisión cuando se realizaba el juego de los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings este domingo 22 de noviembre.

El viaje a la Ciudad de México se da justo cuando días atrás estuvo presente en la 31 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

Señalan a Daniel Carrillo por incumplir compromisos ambientales

La ausencia en sus funciones se da cuando también es señalado por no cumplir compromisos en plantar árboles para reducir la temperatura en las llamadas “islas de calor” que hay en su municipio.

Según el registro más actualizado de la plataforma Cómo Vamos Nuevo León, en un año y siete meses, San Nicolás plantó 40 de los 1,020 árboles que tenía como meta a noviembre.

Cuestionan inversión destinada a parques de San Nicolás

También el edil se encuentra fuera de la ciudad cuando es señalado por haber destinado apenas $3 millones de pesos en la atención de cada parque cuando reportaron haber invertido $112 millones pesos.