De penal a centro cultural; invertirán 150 millones de pesos

El antiguo Penal del Topo Chico será renovado como el Parque Libertad con un Centro Cultural; Samuel García anunció una inversión de 150 millones

Antes fue el Penal del Topo Chico, luego el Parque Libertad y ahora se transformará en el nuevo Parque Libertad con un Centro Cultural, en el que se invertirán 150 millones de pesos.

El gobernador Samuel García presentó el proyecto de rehabilitación de ese parque bajo el nombre de "Ponte Nuevo". Ponte Libertad", un plan de regeneración para rescatar para la comunidad la zona donde operó el viejo reclusorio en Monterrey.

Será el primer Centro Cultural al norponiente de la ciudad con una Biblioteca.

La torre más antigua donde estuvieron las celdas se convertirá en uno de los espacios comunitarios más representativos de la entidad, ya que habrá 14 áreas destinadas al arte, a la cultura, a la recreación y a la inclusión, además de un museo.

En el 2019, el Penal del Topo Chico fue cerrado y en el 2021 se inauguró el Parque Libertad, pero fue abandonado; y ahora, con las obras de rehabilitación y la creación del Centro Cultural, el Parque tendrá estatus de nuevo.



García Sepúlveda estuvo acompañado de su esposa y titular de "Amar a Nuevo León", Mariana Rodríguez, y del secretario de Participación Ciudadana estatal, Daniel Acosta.

Ante vecinos del sector y a un costado de la torre donde estuvieron las celdas más antiguas, el mandatario dio detalles.

"Esto que vamos a hacer es un símbolo de que este lugar, que era de tragedia, que era de muerte, que era de maldad, en unos meses va a ser un lugar de vida", expresó. "Va a haber niños ensayando obras artísticas, va a haber emprendedores subiendo sus productos en línea, va a haber cualquier vecino que va a venir a clases de zumba, bailoterapias, niños jugando, vegetación, árboles que den sombra, va a cambiar completamente", afirmó.

El gobernador dijo que inicialmente se presupuestaron 100 millones de pesos, pero el monto creció para crear un espacio cultural que incluya la mejor biblioteca de Monterrey.

"Va a haber todos los servicios, todas las amenidades: de una celda a una biblioteca, de un cuarto de castigo a un teatro, de un lugar de tortura a ver la libertad de asomarte a jugar cricket (el deporte nacional de la India que se juega con un bate y una pelota), salir con tu mascota, eso va a ser este Parque", detalló.

La titular de Amar a Nuevo León garantizó que será un espacio cultural único en Monterrey.

Afirmó que será el resultado de integrar todas las voces de los vecinos de la zona norte, que pedían un lugar digno para la convivencia.

"Este parque no es nuestro, no es del gobierno, esto lo hicimos juntos", sostuvo.

En tanto, Acosta Fregoso recordó que el sondeo o consulta con los vecinos se prolongó durante meses y se acordó hacer ese proyecto como parte de la reivindicación social de un sector que ha vivido una historia difícil, siempre con el temor de la violencia.

"El propio Parque será un lugar de aprendizaje y de encuentro de manos que siembran el futuro, pero sobre todo un gran espacio de convivencia", declaró.

Habrá actividades simultáneas para las infancias, adultos mayores y emprendedores.

Se instalarán nuevos andadores arbolados y se incorporarán 104 árboles nativos.

Habrá plazoletas recreativas, áreas renovadas con juegos infantiles, aparatos de ejercicio y un nuevo huerto comunitario, además de equipamiento.