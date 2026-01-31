¡De película! Sorprende caballo a todo galope sobre Av. Lincoln

Los hechos se registraron la tarde de este jueves cuando un imponente caballo negro sorprendió a los automovilistas galopando a gran velocidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una persecución de 'película' para capturar a un caballo 'pura sangre' sorprendió a los conductores que circulaban sobre la avenida Lincoln en Monterrey.

Los hechos se registraron la tarde de este jueves cuando un imponente caballo negro sorprendió a los automovilistas galopando a gran velocidad. Ante la inédita escena, algunas personas comenzaron a grabar con sus celulares y así fue como se viralizaron las imágenes.

Gracias a la amplia difusión de las imágenes en redes sociales, una usuaria identificada como Alo Rodríguez, aseguró que era la dueña del caballo llamado "Stormi".

Pero, la historia no termina aquí, más adelante se dio a conocer cómo fue que "Stormi" terminó galopando a gran velocidad sobre la avenida Lincoln.

Resulta que el ejemplar 'pura sangre' participaba en una producción del cantante Javier López Primero del grupo "Los Reyes".

El cantante confirmó que en un momento de la grabación el caballo se asustó provocando que se soltara y se fueran galopando descontrolado hasta que fue capturado.

Javier López compartió una imagen junto al caballo 'Stormi' después de la travesía que pasaron para capturarlo.