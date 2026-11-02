De 200 a 20 mil pesos: disfraces llenan Barrio Antiguo

Cientos de personas festejaron Halloween la noche del 31 de octubre con atuendos de entre 200 y 20 mil pesos en el Barrio Antiguo.

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Las calles de Barrio Antiguo se llenaron de disfraces y ambiente festivo durante la celebración de Halloween 2026. La noche del sábado 31 de octubre, cientos de personas salieron a recorrer el sector para presumir sus caracterizaciones y disfrutar de la celebración.

Entre los personajes que se pudieron ver estuvieron Pedro Picapiedra, Gene Simmons, Capitán América, El Joker y Espantapájaros, además de propuestas más originales como plantas carnívoras y piñatas. También destacaron las conejitas y princesas, que formaron parte de la variedad de atuendos que se encontraron durante la noche.

Pero no todos gastaron lo mismo para conseguir su disfraz. Durante las entrevistas, algunos asistentes compartieron que invirtieron desde 200 pesos, mientras que otros llegaron a desembolsar hasta 20 mil pesos para preparar su atuendo.

Aunque Barrio Antiguo es conocido por su concentración de bares y antros, la celebración también tuvo un ambiente familiar. Entre quienes recorrían las calles se encontraban familias completas con niños, que aprovecharon la noche para tomarse fotografías, ver los disfraces y disfrutar de Halloween.

Por su parte, varios establecimientos nocturnos organizaron concursos de disfraces con premios que llegaron hasta los 30 mil pesos. Algunas de las convocatorias contemplaron premios en efectivo y consumo para quienes consiguieran destacar con sus caracterizaciones.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, el municipio implementó un operativo especial con cierres viales en el polígono de Barrio Antiguo. Las restricciones comenzaron a las 18:00 horas del sábado y se extendieron hasta las 06:00 horas del domingo 1 de noviembre.