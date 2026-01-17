David de la peña y Olga Villalón inician brigada humanitaria

Durante el evento de inicio, el Presidente Municipal reconoció el respaldo del personal médico que participa en esta jornada solidaria

Con la finalidad de reforzar el bienestar social y elevar la calidad de vida de las familias de Santiago, el alcalde David de la Peña Marroquín, en compañía de la presidenta del DIF Municipal, Olga Amalia Villalón Toba, encabezó el arranque de la Brigada Humanitaria de Intervencionismo Ecoguiado para el Tratamiento del Dolor, un programa que brinda valoración médica y tratamientos especializados de manera totalmente gratuita.

Reconocen labores de personal médico

Durante el evento de inicio, el Presidente Municipal reconoció el respaldo del personal médico que participa en esta jornada solidaria y reiteró que la salud continúa siendo una prioridad para la administración local.

“Agradecemos a todos los doctores y doctoras que prestan su tiempo para poder venir a realizar esta Brigada, que es de muchísima ayuda para todos los pacientes de Santiago”.

Asimismo, destacó que el gobierno municipal ha apostado por la innovación y el fortalecimiento de los servicios de salud a lo largo de los últimos años, con proyectos que tendrán continuidad en el nuevo Centro Integral de Cuidados.

“A lo largo de la pasada administración y el año que llevamos aquí en nuestro municipio hemos estado buscando innovar e implementar cada vez más acciones para beneficiar la salud de los santiaguenses. Tan es así que en el Centro Integral de Cuidados que actualmente está en construcción continuaremos con estos servicios para poder ayudar con la salud de quien lo necesite”, expresó.

Importancia de la realización del programa

Esta brigada se desarrolla como parte del Sistema Integral de Cuidados “Respira”, en coordinación con el Centro Universitario de Medicina Deportiva Avanzada y el Instituto de Proloterapia, consolidando un esfuerzo conjunto enfocado en la atención médica especializada y el bienestar comunitario.

Por su parte, la presidenta del DIF Santiago, subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas, ya que permiten acercar servicios médicos de alta calidad a sectores que requieren atención oportuna.

“Esta es una acción más que refleja nuestro compromiso que tenemos con el bienestar y la calidad de vida de todas las familias de Santiago”. “Hoy estamos brindando valoración y tratamientos totalmente gratuitos gracias a la generosidad de médicos nacionales e internacionales que donan su tiempo y su conocimiento para realizar procedimientos de última generación enfocados en el tratamiento del dolor crónico”, indicó.

Los tratamientos se aplican mediante técnicas ecoguiadas como la proloterapia, la terapia perineural y la hidrodisección de nervio y fascia, siempre ajustándose a la evaluación clínica y diagnóstico individual de cada paciente.

En el marco de estas jornadas, el doctor Miguel Ángel Nazul Aké, Director Académico del Curso de Alta Especialidad en Ecografía Músculo Esquelética, Diagnóstica e Intervencionismo, agradeció la disposición del DIF y del Gobierno Municipal para facilitar la realización de estas brigadas médicas.

“Muchas gracias por recibirnos una vez más aquí en el DIF Santiago; hemos venido ya muchas veces y siempre muy encantados con el recibimiento de la gente. Este año estamos por culminar el curso con 20 médicos de diferentes partes del país y venimos sumamente contentos para ayudar a los pacientes, para trabajar y para atender”, comentó.

¿Cuándo y donde se llevará a cabo la brigada?

La brigada se desarrolla en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral del DIF Santiago, en una primera etapa del 14 al 18 de enero y una segunda del 3 al 6 de febrero.

En ella participan especialistas en Medicina del Deporte, Rehabilitación, Reumatología, Ortopedia, Radiología, Traumatología y Anestesiología, provenientes de diversos estados de la República Mexicana, así como de países como Estados Unidos, Honduras y Perú.

Las personas interesadas en acceder a estos servicios deberán agendar su cita directamente en el área de rehabilitación del DIF Santiago o comunicarse al teléfono 81 2466 178.