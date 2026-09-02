David de la Peña rinde Segundo Informe de Gobierno

Finalmente, el alcalde aseguró que los resultados presentados son producto del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, el alcalde de Santiago, David de la Peña Marroquín, destacó los principales resultados alcanzados durante su administración, que suma ya cinco años al frente del municipio, con acciones enfocadas en seguridad, servicios públicos, infraestructura y atención social.

Ante la presencia de alcaldes, autoridades estatales, representantes de instituciones y ciudadanos, De la Peña aseguró que durante estos cinco años se ha buscado construir un municipio con visión de largo plazo, priorizando la tranquilidad y calidad de vida de sus habitantes.

“Por eso, durante estos cinco años, enfocamos nuestros esfuerzos en consolidar un municipio más seguro, más ordenado, con mejores servicios, con más alternativas y con una mayor calidad de vida para todas y todos.”

Destaca inversión y reducción de delitos

El alcalde destacó una inversión superior a 75 millones de pesos para modernizar la corporación municipal, con 70 unidades operativas, drones, cámaras de vigilancia, inteligencia artificial y la creación de un Centro de Inteligencia para la Vigilancia, desde donde se monitorean 589 cámaras.

De acuerdo con los resultados presentados, delitos como el robo a negocio disminuyeron 32%, el robo de vehículo 50%, los llamados “cristalazos” 71% y el robo a personas registró una reducción del 100%

“La tranquilidad de un municipio no se consigue de un día para otro, se construye con visión, con inversión, con instituciones fuertes y con mujeres y hombres comprometidos para servir.”

Modernizan alumbrado y rehabilitan vialidades

En servicios públicos, la administración incorporó 55 nuevas unidades, atendió más de 3 mil 600 reportes ciudadanos, sustituyó el 100 por ciento de las luminarias de la zona urbana por tecnología LED y alcanzó casi 12 mil puntos de alumbrado público en todo el municipio.También se reportó la rehabilitación de más de 247 mil metros cuadrados de carreteras, más de 150 mil metros cuadrados de caminos rurales y la atención de cerca de 2 mil reportes de baches.

Fortalecen programas de atención social

En materia social, el alcalde destacó el Sistema Integral de Cuidados Respira, que incluye programas para personas cuidadoras, adultos mayores, personas con autismo y familias en situación vulnerable. Entre las acciones mencionó la entrega de más de 690 mil comidas, transporte gratuito y la construcción del Centro Integral de Cuidados, que registra un avance del 80%.

“Una ciudad verdaderamente moderna no es la que solo lleva infraestructura, es la que coloca la dignidad humana en el centro de todas sus decisiones.”

De la Peña también resaltó las acciones para fortalecer la protección civil, con una inversión superior a 15 millones de pesos, así como la coordinación con autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad en el municipio.

Busca sentar bases para el futuro de Santiago

Finalmente, el alcalde aseguró que los resultados presentados son producto del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía, y sostuvo que el objetivo de estos cinco años ha sido sentar las bases para que Santiago mantenga su crecimiento sin perder su identidad.

“Este Santiago que ahora viene con tranquilidad, con prosperidad y con futuro es el Santiago que construimos todas y todos juntos.”

De la Peña concluyó su informe señalando que la administración busca dejar bases para las próximas generaciones y un municipio con mayor seguridad, mejores servicios, infraestructura y programas sociales.