Darán a Tren del Norte casi 30% más de presupuesto en 2027

Este proyecto insignia es parte fundamental del plan del gobierno federal para reactivar en el país el servicio de tren de pasajeros

El proyecto del Tren del Norte, que unirá a las ciudades de Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, tendrá el siguiente año un presupuesto casi 30% mayor respecto al que se le destinará en todo el 2026.

Este proyecto insignia es parte fundamental del plan del gobierno federal para reactivar en el país el servicio de tren de pasajeros.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, para el siguiente año se propone destinarle $41,985 millones de pesos, que son 27% más que los $33,000 que tiene asignados para este año.

A finales de agosto, según la Unidad de Economía, Información y Regulación Ferroviaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el también llamado Tren del Golfo registraba un 10% de avance.

El costo estimado de todo el tren es de $130,000 millones de pesos, por lo que, de aprobarse el monto sugerido para el siguiente año, entre el 2026 y 2027 se le habrán destinado $74,985 millones, que son el 57% de su importe total.

En la construcción del tren participan 15 empresas locales y nacionales, además de dos transnacionales que se encargarán de los vagones y los sistemas de señalización.

Según las licitaciones de la SICT, en la edificación de las vías y las estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo participan las empresas Operadora Cicsa, FCC Construcción, Recal Estructuras, Construcciones Urales, Gami Ingeniería e Instalaciones y Azvi.

También tienen participación Constructora Moyeda, Plataformas Logísticas del Norte, Grupo ICA, Comsa, Regiomontana de Construcción y Servicios, Vise, Calzada Construcciones, Construcciones y Dragados del Sureste, Rubau, Proveedora de Materiales del Norte y ASCH.

En tanto, Alstom se está encargando de fabricar los 45 vagones y Hitachi los sistemas de señalización y control.