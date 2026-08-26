Dará Monterrey clases de manejo gratis para motociclistas

El alcalde Adrián de la Garza dio a conocer que la iniciativa es resultado de una alianza estratégica entre el DIF municipal y la empresa Italika

El Gobierno de Monterrey anunció el regreso del programa “Maneja Seguro”, orientado en esta edición a personas que deseen aprender a conducir motocicleta de manera responsable.

El alcalde Adrián de la Garza dio a conocer que la iniciativa es resultado de una alianza estratégica entre el DIF municipal y la empresa Italika, la cual facilitará todo lo necesario para la capacitación de los participantes.

“Es totalmente gratis y no necesitas traer absolutamente nada. Nosotros te prestamos la moto y todo el equipo”, destacó el munícipe.

Detalles del curso y requisitos

Las sesiones teóricas y prácticas serán impartidas por instructores certificados de Italika, quienes proveerán las motocicletas y la indumentaria de protección (cascos y rodilleras).

Por su parte, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, puntualizó los requerimientos para acceder al programa:

Edad: Ser mayor de edad.

Documentación: Presentar identificación oficial y comprobante de domicilio del municipio de Monterrey.

Cupo: Limitado a 300 personas.

Fechas y sede: Sábado 29 y domingo 30 de agosto, a partir de las 9:00 horas, en las instalaciones del Parque España.

Las personas interesadas en inscribirse a estas capacitaciones gratuitas pueden realizar su registro enviando un mensaje de WhatsApp al número 81 2860 4733.