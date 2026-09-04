Dará Estado mil mdp a UANL para brindar más espacio en prepas

Ante solicitud de eliminar exámenes de admisión en prepas, el gobierno de Nuevo León entregará recursos económicos a la UANL para afrontar demanda estudiantil

El gobernador, Samuel García Sepúlveda, descartó que la reunión que sostuvo con autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) estuviera relacionada con el proceso de sucesión de la rectoría y aseguró que el encuentro tuvo como principal tema la presión presupuestal que enfrenta la institución ante las nuevas disposiciones planteadas por el Gobierno Federal.

Durante el Nuevo León Informa, y al ser cuestionado sobre el encuentro, García explicó que el rector Santos Guzmán invitó al Gobierno Estatal a dialogar con integrantes del consejo universitario, así como con directores de preparatorias y facultades, debido a los cambios que se pretenden implementar en el sistema educativo.

“El rector nos invitó por inicio de clases a platicar con su consejo, prepas y directores de facultades. El motivo es que traen una presión presupuestal muy fuerte porque el gobierno federal quiere que este inicio de clases ya no haya cuotas, que no haya examen de admisión, eso subiría de 200 mil a 250 mil alumnos en tan solo un ciclo”, dijo Samuel García durante el Nuevo León Informa al ser cuestionado.

El mandatario estatal señaló que, de acuerdo con lo planteado por el rector, la UANL requeriría alrededor de mil millones de pesos para hacer frente a las nuevas condiciones, particularmente ante la eliminación de los exámenes de admisión y de las cuotas.

Sin embargo, aún con los mil mdp la universidad contempla alternativas como modalidades mixtas y educación en línea para atender la demanda adicional.

“Entonces el rector necesita alrededor de mil mdp para el presupuesto que vamos a incluir con mucho gusto y vamos a explorar que la universidad para evitar la cuota y el examen haya clases mixtas y en línea”, explicó.

El gobernador detalló que de los mil millones de pesos solicitados, 300 millones de pesos ya fueron entregados a la universidad, mientras que los 700 millones restantes serían contemplados dentro del presupuesto estatal.

“Entonces la uni nos plantea si nos dan una lana podemos ampliar a prepa en línea, quitar el examen de admisión, quitar las cuotas y aceptar 50 mil jóvenes más, entonces me comprometí con la universidad meter al presupuesto. Ya les dimos 300 millones, otros 700 para que no se quede ni un joven de Nuevo León fuera del sistema educativo”, dijo.

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la situación financiera del Hospital Universitario, que requiere 200 millones de pesos para cerrar el año y mantener la cobertura que actualmente brinda.

Sin embargo, García aclaró que la intención no es que el Gobierno del Estado absorba directamente ese monto, sino que funja como intermediario ante la Federación para gestionar los recursos necesarios.

“Eso también incluye (los mil mdp) que el Hospital Universitario trae un déficit de 200 millones de pesos para cerrar el año, entonces el doctor Oscar nos está pidiendo al estado interceder con el gobierno federal para que baje el recurso y pueda el HU seguir con la cobertura que hoy dan, entonces hablamos con los rectores, con los directores, de lograr, cuando yo entre al gobierno, el estado les daba el 25% del recurso de la uni, les prometí que llegaríamos a 40 y cinco años después ahorita vamos en 36 %”, explicó.

El gobernador sostuvo que el financiamiento de la UANL ha sido uno de los compromisos de su administración y destacó que la aportación estatal al presupuesto de la institución pasó del 25 por ciento cuando inició su gestión a un 36 por ciento actualmente.