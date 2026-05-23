Daño en ducto provoca fuga de gas en Escobedo

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni desgracias personales derivadas de este incidente.

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Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró en el municipio Escobedo, luego de que una retroexcavadora dañara un ducto de gas mientras se realizaban trabajos sobre la avenida Raúl Salinas.

El incidente ocurrió cuando personal de una empresa contratista laboraba en la zona y, presuntamente al maniobrar con un trascabo, perforó una tubería de gas de cuatro pulgadas de diámetro, provocando una fuga que generó alarma entre trabajadores y comerciantes del sector.

Tras el reporte emitido por la Central de Emergencias, brigadistas de Protección Civil Escobedo, elementos de Proxpol y personal de la Compañía de Gas Mexicana acudieron rápidamente al sitio para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a empleados de al menos 10 negocios cercanos y suspendieron temporalmente las operaciones de una gasolinera ubicada en el área.

Además, fue cerrada parcialmente la circulación en el cruce de las avenidas Raúl Salinas y Arturo B. de la Garza, mientras se realizaban las maniobras para contener la fuga y reparar el desperfecto.

Afortunadamente, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni desgracias personales derivadas de este incidente.