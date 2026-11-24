Hasta el momento se desconoce cómo y bajo qué circunstancias llegaron estos artefactos a la vialidad, por lo que las autoridades investigan lo ocurrido.

Al menos 15 vehículos resultaron con daños en sus neumáticos, luego de que sus conductores presuntamente circularan sobre varios artefactos ponchallantas que se encontraban esparcidos sobre la avenida Constitución, a la altura del parque Fundidora, en Monterrey.

De acuerdo con los automovilistas afectados, circulaban con normalidad por los carriles express, cuando se encontraron con los objetos puntiagudos sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que sus llantas se dañaran y algunos conductores perdieran el control de sus unidades.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey, quienes auxiliaron a los afectados, trasladaron los vehículos hacia el acotamiento y realizaron el cierre parcial del carril de alta velocidad.

Además, los oficiales proporcionaron neumáticos a algunos automovilistas para que pudieran realizar el cambio y continuar su camino.

Hasta el momento se desconoce cómo y bajo qué circunstancias llegaron estos artefactos a la vialidad, por lo que las autoridades investigan lo ocurrido.

El incidente dejó únicamente daños materiales; sin embargo, provocó intenso tráfico en sentido al poniente, con largas filas de vehículos mientras se realizaban las labores para restablecer la circulación.