Dan un “respiro” a personas cuidadoras en Santiago

Santiago lanza el programa “Respira”, un sistema integral de cuidados que busca mejorar la calidad de vida de personas cuidadoras, principalmente mujeres

El municipio de Santiago puso en marcha el sistema integral de cuidados “Respira”, en el que se integrarán programas sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres.

El alcalde David de la Peña Marroquín y la presidenta del DIF, Olga Amalia Villalón Toba, presentaron el programa que contribuirá a resolver algunas de las problemáticas que enfrentan las personas cuidadoras, como la falta de tiempo para cuidar de sí mismas y la imposibilidad de conseguir un empleo, entre otros.

“Respira es para las mujeres y personas cuidadoras que por generaciones han sostenido la vida de otros, dejando de lado la suya. Este modelo se construye sobre tres grandes ejes: servicios de cuidados, movilidad y economía”, explicó el alcalde.

En el Eje de Economía se integrarán los programas “Cuidamos de Ti”, que brinda un apoyo económico mensual a los cuidadores; “Aprende y Emprende”, que los capacita para iniciar su propio negocio, y “Un Comienzo a tu Lado”, con el que se entregan kits de atención para recién nacidos.

En el Eje de Cuidado entran los servicios del Centro de Rehabilitación Integral, la Red de Apoyo para Familiares de Personas con Autismo, “Te Cuidamos Más”, que es un consultorio y farmacia totalmente gratuitos, y las Giras “DIF Hasta Ti”, que llevan servicios médicos y de atención a las colonias.

Como parte del Eje de Movilidad, se lleva asistencia social, como sillas de ruedas, muletas o andadores a domicilio; se entregan alimentos preparados del programa “Alimentando el Corazón”, lo que ahorra hasta 3 horas de trabajo a las personas cuidadoras; se traslada en vehículos de accesibilidad universal a personas dependientes que requieren acudir a sus citas médicas, y con el nuevo servicio de transporte gratuito “Vamos Más”, se conecta a las personas cuidadoras con puntos clave para facilitar sus actividades diarias.

Por su parte, Villalón Toba rindió un homenaje a los cientos de cuidadoras que presenciaron el lanzamiento del programa.

“Desde la Administración del Gobierno de Santiago y el Sistema DIF, queremos decirle a cada persona que cuida de una persona enferma, de un niño o de una niña, de una persona mayor o con discapacidad, que queremos reconocer su esfuerzo y su trabajo de cuidados, pero que también reconocemos lo importante que es que todas las instituciones tomemos nuestra responsabilidad de sumarnos y reducir ese trabajo con servicios y programas para todos ustedes”, señaló la presidenta del DIF.

Con “Respira”, el gobierno municipal avanza en formar parte de la Alianza Global por los Cuidados, una comunidad de cerca de 300 integrantes a nivel mundial, impulsada por el Gobierno de México y ONU Mujeres.

A la presentación asistieron el diputado local Javier Caballero; el legislador federal Juan Francisco Espinosa; la presidenta del DIF de Monterrey, Gabriela Oyervides; el alcalde de Montemorelos, Miguel Salazar; directoras y representantes de diferentes sistemas DIF municipales.

Las personas interesadas en este sistema pueden solicitar más información en el Centro DIF El Cercado, o a los teléfonos 81-2285-3687 y 77.