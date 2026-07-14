Dan último adiós a Patricia, joven fallecida en accidente vial

Con cientos de arreglos florales, familiares y amigos dieron el último adiós a Patricia Gabriela, una de los jóvenes que murieron en un trágico accidente

Con cientos de arreglos florales, familiares y amigos dieron el último adiós a Patricia Gabriela, una de los cuatro jóvenes que murieron el fin de semana en el trágico accidente vial sobre la Carretera Nacional.



Sus restos fueron velados en unas capillas de San Pedro Garza García, y tras una misa en su honor se trasladaron en cortejo fúnebre hasta el camposanto donde reposarán.



En las mismas capillas fue también velada Kelly Jackelyn, y su sepelio está programado para el mediodía del martes.