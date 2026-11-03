Dan último adiós a José Román; exigen respuestas a Preparatoria

Entre las principales inconformidades de los convocantes se encuentra la presunta falta de personal médico y la falta de autoridades

Entre lágrimas, oraciones y muestras de cariño, familiares y amigos se reunieron este lunes para darle el último adiós a José Román, un joven de 17 años que perdió la vida tras participar en una carrera 5K organizada por la Preparatoria Emiliano Zapata, en Monterrey.

Familiares y amigos despiden a José Román

Los servicios funerarios se realizaron en las instalaciones de la Iglesia Bautista Bethel, donde acudieron familiares, amigos y miembros de la comunidad religiosa para acompañar a sus seres queridos en este momento de dolor.

Como muestra de solidaridad, algunas personas llevaron alimentos como pan, café y leche para apoyar a la familia, mientras que el lugar se llenó de flores en memoria del estudiante.

Convocan a una marcha para pedir respuestas sobre la carrera

Ante el fallecimiento del joven, estudiantes y miembros de la comunidad educativa convocaron a una manifestación pacífica para este martes, con el objetivo de exigir respuestas sobre las condiciones de seguridad en las que se desarrolló la carrera deportiva.

La movilización partirá a la 1:00 de la tarde desde el Parque 400, con destino a las instalaciones de la preparatoria.

Entre las principales inconformidades de los convocantes se encuentra la presunta falta de personal médico, la ausencia de una ambulancia y la falta de autoridades encargadas del cierre de calles durante el recorrido.

Como homenaje a José Román, los participantes fueron invitados a llevar una rosa blanca o una veladora.