Dan prisión preventiva a hombre que raptó a menor en Monterrey

El hombre de 33 años enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad y corrupción de menores, por lo que podría ser vinculado a proceso

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un juez de control impuso prisión preventiva a José Manuel "N", esto como medida cautelar, luego de ser señalado por privar de su libertad a una menor de 10 años en el centro de Monterrey, para posteriormente abandonarla en un hotel durante la tarde del sábado.

La Fiscalía informó que durante la audiencia del imputado, el agente del Ministerio Público presentó pruebas contundentes contra el hombre de 33 años, quien enfrenta cargos por privación ilegal de la libertad y corrupción de menores, por lo que podría ser vinculado a proceso.

No obstante, la defensa del acusado pidió la ampliación del término constitucional para poder definir su situación jurídica, esta fue concedida y se fijó el 7 de septiembre como la fecha para la segunda audiencia, en tanto, deberá permanecer en prisión por la gravedad de los cargos.

Recordemos que este sábado 30 de agosto cámaras del sistema de vigilancia de la ciudad captaron al hombre llevándose a la menor del cruce de las calles Madero y Rayón, en pleno centro de Monterrey.

Al notar su ausencia, la abuela de la niña pidió apoyo a las autoridades, quienes captaron a José Manuel "N", mediante el C4 llegando junto con la menor a un hotel.

La rápida respuesta de las autoridades derivó en el aseguramiento de la pequeña, quien fue entregada nuevamente a su familiar, mientras que ek sujeto fue detenido y ahora se encuentra a disposición de las autoridades.