Dan prisión a pareja por portar arma y cartuchos de uso exclusivo

Las autoridades federales confirmaron las sanciones económicas y los años de cárcel dictados por un juez tras aportar las pruebas.

Edson “N” y Paola “N” fueron sentenciados por delitos relacionados con armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenidos por elementos de Fuerza Civil en Monterrey.

La detención ocurrió cuando ambos circulaban en una motocicleta por las inmediaciones de la colonia Nogales de la Sierra.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República en Nuevo León, a Edson “N” le fue asegurada un arma de fuego larga abastecida con cinco cartuchos útiles, mientras que Paola “N” portaba un cargador con 10 cartuchos.

Tras reunir las pruebas, la Fiscalía Especializada de Control Regional obtuvo una sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado.

Edson “N” recibió una pena de cinco años de prisión y deberá pagar una multa de 125 UMAS, equivalente a 14 mil 663 pesos, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Mientras que Paola “N” fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión, además del pago de 100 UMAS, equivalentes a 11 mil 731 pesos, por posesión de cartuchos de uso exclusivo.