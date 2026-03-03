Dan por perdidas negociaciones por presupuesto

El estado sigue operando mediante la reconducción presupuestal, mecanismo que permite continuar con el ejercicio del gasto público

Las negociaciones para aprobar el Presupuesto 2026 en el Congreso del Estado permanecen detenidas y, de acuerdo con legisladores de distintas bancadas, el escenario para alcanzar un acuerdo luce cada vez más lejano. Diputados señalaron que el diálogo entre partidos y el Poder Ejecutivo se encuentra estancado, por lo que actualmente el estado continúa operando bajo el esquema de reconducción presupuestal.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos de la Fuente, afirmó que las condiciones actuales hacen prácticamente imposible avanzar en la aprobación del presupuesto, pues no existen acuerdos entre los grupos legislativos ni comunicación con el gobierno estatal.

“Yo pensaría que del presupuesto ya mejor no debemos de hablar. Yo no. Yo no le veo futuro. Al menos hoy 2 de marzo a la 1 de la tarde con 13 minutos está completamente descartado el presupuesto. “Yo no le veo cómo vaya a haber un acuerdo con el Estado. Pues eso es lo que se pudiera quedar la reconducción, ya no hemos tenido diálogo con el Estado”.

Reconducción presupuestal continúa en el estado

Ante la falta de acuerdos, el estado sigue operando mediante la reconducción presupuestal, mecanismo que permite continuar con el ejercicio del gasto público utilizando como base el presupuesto del año anterior mientras no se apruebe uno nuevo.

La diputada vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, explicó que en este momento no se contempla modificar el presupuesto, aunque sí podría analizarse un posible tema relacionado con deuda pública.

“Estamos en una etapa en donde teníamos que hacer esas correcciones, lo comenté en su momento de temas muy desequilibrados en la disciplina financiera que todo presupuesto debe cumplir. Así es que ahorita pues en qué momento nos encontramos en revisar observaciones o ver un tema de deuda. “Recordemos que en el tema de la deuda se ve aparte, es algo que quedó fuera de lo que se aprobó aquí en el mes de diciembre, por lo que sí estamos todavía en condiciones de ver alguna autorización de deuda, sin embargo, no nos encontramos en el momento en hacer una modificación a ese presupuesto”.

Diputados señalan falta de diálogo entre bancadas

Desde la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Javier Caballero coincidió en que actualmente no existe un diálogo formal que permita replantear el tema del presupuesto en el Congreso.

“Pues al momento no hay un diálogo serio, yo desconozco si existe algún avance al respecto hasta lo que hemos platicado con nuestro coordinador, no hay un diálogo formal donde se replantee el tema del presupuesto”. “Pareciera que el gobierno del Estado está pateando el bote, como se dice literalmente, para seguir trabajando con la reconducción tácita presupuestal y poder disponer de los excedentes de su antojo como lo ha venido haciendo en temas de gasto de imagen o en temas de obras o proyectos electorales”.

El legislador señaló que, bajo este esquema, el manejo de recursos extraordinarios puede resultar menos transparente en comparación con un presupuesto aprobado por el Congreso.

Morena mantiene postura contra aprobar deuda

Por su parte, la diputada de Morena, Greta Barra, indicó que su bancada mantiene los cinco puntos que previamente planteó en la discusión del presupuesto, entre ellos la negativa a aprobar nueva deuda pública.

La legisladora señaló que, desde su perspectiva, existe la posibilidad de que otras fuerzas políticas busquen avanzar en un presupuesto que incluya endeudamiento.

“Parece que MC y el PRIAN ya se arreglaron y quieren pedir deuda y eso es algo con lo que nosotras y nosotros no estamos de acuerdo. “No vamos a transitar, digamos, el que avisa no traiciona, ¿no? Entonces ya habíamos avisado justamente cuáles eran las condiciones de acuerdo con el contexto político que considerábamos y pues vamos a seguir con ellas. Ese es el motivo de nuestra parte por el cual no ha avanzado”.

Mientras continúan las diferencias entre las bancadas del Congreso, el presupuesto estatal sigue sin aprobación formal y el funcionamiento financiero del estado permanece bajo la reconducción presupuestal en espera de que se reactive el diálogo político.