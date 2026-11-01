Dan orden de aprehensión a hombre por homicidio en Cadereyta

Roger “N” fue notificado en prisión por su presunta participación en el asesinato de un hombre de 39 años, ocurrido en marzo de 2021

Un hombre identificado como Roger “N” de 30 años, fue notificado de una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por su presunta participación en el asesinato de un hombre ocurrido en marzo de 2021, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron la orden el 30 de octubre de 2026, al interior de un Centro de Reinserción Social Estatal, donde el señalado ya se encontraba internado.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron el 8 de marzo de 2021, en la calle Naranjo, de la colonia Valle del Roble, donde Roger “N” presuntamente atacó con un arma de fuego a Jesús, de 39 años.

Según las indagatorias, el presunto agresor mantenía rencillas con la víctima, quien se habría negado a pertenecer a un grupo delictivo del que el ahora detenido presuntamente formaba parte.

Tras dispararle en varias ocasiones y provocarle la muerte, el señalado habría escapado a pie por calles aledañas.

Roger “N” permanece internado en el mismo centro penitenciario, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.