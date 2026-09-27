Dan noventa años de prisión a agresor sexual de menor

La fiscalía estatal logró una sentencia condenatoria contra un sujeto responsable de cometer delitos sexuales en agravio de una niña.

Un hombre identificado como Gilberto “N” fue sentenciado a 90 años de prisión tras ser encontrado responsable del delito equiparable a la violación, cometido en perjuicio de una niña que tenía ocho años de edad cuando comenzaron los hechos.

La sentencia fue dictada durante una audiencia de juicio oral penal realizada en septiembre de 2026, luego de que el Ministerio Público especializado en delitos sexuales presentara ante el juez las pruebas y testimonios relacionados con el caso.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, en un municipio del área metropolitana. Durante ese periodo, el ahora sentenciado habría tenido contacto con la menor y cometido de manera reiterada actos de carácter sexual en su contra.

La investigación establece que el acusado habría utilizado amenazas y una ventaja física para someter a la víctima, quien, debido a su edad, se encontraba en una situación de vulnerabilidad. La Fiscalía señaló que las agresiones le ocasionaron afectaciones físicas y psicológicas.

Durante el juicio, la representación social expuso los elementos de prueba y desahogó testimonios para acreditar la responsabilidad penal del acusado. La defensa presentó argumentos a favor de su representado, los cuales fueron debatidos ante el juez.

Una vez concluidas las intervenciones de ambas partes, el juez valoró las pruebas presentadas y emitió un fallo condenatorio al considerar acreditada la responsabilidad penal de Gilberto “N” como autor material de los hechos.

Además de la pena de 90 años de prisión, el sentenciado deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, de acuerdo con lo establecido en la resolución judicial.