Dan municipios el visto bueno a regular preventas inmobiliarias

San Pedro, Monterrey, San Nicolás y Santiago apoyaron que en el Congreso se trabaje el tema de regular las preventas inmobiliarias

Los municipios de San Pedro, Monterrey, San Nicolás y Santiago dieron el visto bueno a que el Congreso esté trabajando en regular el tema de preventas inmobiliarias debido a que se han afectado a cientos de regiomontanos con estos fraudes.

En una visita al Congreso del Estado, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza y el secretario de Ayuntamiento de San Pedro, Luis Susarrey, comentaron que es esencial que se revisen estas regulaciones para dar una seguridad jurídica a los compradores.

“Es importante legislar sobre eso para poder darle mayor estabilidad y sobre todo tranquilidad a quienes van a adquirir algún inmueble, porque normalmente quienes adquirimos algún inmueble es parte de nuestro patrimonio y queremos seguridad y estabilidad al momento de adquirirlo.

“También hay algunos delitos que tienen que ver con los fraccionadores que no tienen los permisos correspondientes, pero creo que es bueno ampliar inclusive la entrega de los fraccionamientos, porque hay muchas veces que estos no se entregan a los municipios porque no están conforme a lo acordado en los permisos y afecta a los ciudadanos que viven en fraccionamientos privados”, dijo Adrián de la Garza.

Así mismo, Luis Susarrey dijo que aunque aún no conocía la propuesta del Congreso, es necesario trabajar en estas regulaciones de preventas inmobiliarias.

“No conozco la propuesta, no podría emitir una opinión en particular, pero sí creo que es muy positivo que se intente regular un aspecto que ha generado inconformidades y ha afectado a muchas personas.

“El que se regule como ya se hace en países de primer mundo es algo positivo”, dijo Susarrey.

Una fuente legislativa aseguró que en tanto a la propuesta el alcalde de Santiago, David de la Peña y también el de San Nicolás, Daniel Carrillo están de acuerdo con que se regulen, ya que en sus municipalidades existe mucho desarrollo inmobiliario y no les gustaría que existan fraudes de este tipo.

Desde el 2024, INFO7 evidenció el problema que existe actualmente en el tema de preventa de departamentos y fraccionamientos, ya que hay desarrollos de este tipo que prometieron entregas en el 2020 y hasta la fecha no se ha hecho nada más que pozos en donde se supone ya debería haber un edificio terminado y habitado.

Casos como el de IDEI, Novus, Lativ, Ikon Tower, Torre Lalo, Tres Puertas, Torre Akira, son algunos, que se mantienen en obra gris o incluso no hay más que señalamientos en el lugar sobre una próxima torre, sin embargo, nunca hay trabajadores en la zona.

Se espera que a finales de este mes de septiembre se presente una nueva iniciativa, ya aprobada por los municipios y las cámaras inmobiliarias y la mayoría de los partidos politicos en el Congreso.