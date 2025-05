Dan identidad a regios que no cuentan con actas de nacimiento

Con la entrega de ocho actas de nacimiento, el DIF Monterrey puso en marcha el programa Oficialmente Regios, una iniciativa para garantizar el derecho a la identidad de niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores del municipio.

También se presentó el número 8151028622, una línea telefónica de atención, donde pueden comunicarse personas que no cuenten con acta de nacimiento y que busquen iniciar el trámite de forma totalmente gratuita.



“Un acta de nacimiento no solo es un papel, es una identidad, es seguridad, es un acceso a protección y a la dignidad. Este programa está abierto a todas las edades y no tiene ningún costo, contamos con un equipo especializado, capacitado para brindar atención y acompañamiento con calidad y profesionalismo”.

“Lo que buscamos es que estemos mejor todas las familias, que tengan acceso a la salud, a la educación, que nuestras niñas y niños que tienen derechos constitucionales nada más por haber nacido aquí en México, tengan acceso a esos derechos”, manifestó el munícipe.

“Vamos a recorrer todo Monterrey para encontrar a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores que no estén registradas y que no cuenten con acta de nacimiento”, aseguró Gaby Oyervides.

El evento fue encabezado por el alcalde Adrián de la Garza y su esposa, la presidenta del DIF Gaby Oyervides, acompañados por el Padre Pepe, consejero del Plan 2040 Independencia A.C., y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Méndez.

También estuvieron Ivonne Álvarez, directora general del DIF, así como las diputadas locales Lorena de la Garza. Cecy Robledo, Perla Villarreal y Armida Serrato.

Desde el inicio de la actual administración se han tramitado más de 100 actas de nacimiento, de las cuales 28 fueron gestionadas a través de la asociación civil Plan 2040 Independencia.

