Dan "Grito" anticipado: kilo de cebolla llega a $50

Otros precios que también andan elevados, pero que ya no sorprenden a nadie pues tienen mucho tiempo así, son el aguacate y el chile serrano

Los regios que ya se preparan para cocinar antojitos para la Noche Mexicana están dando anticipadamente el Grito, y no el de la Independencia, sino el de la carestía, pues el precio del kilo de cebolla se encareció y esta semana llegó a los 50 pesos.

Acudimos al Mesón Estrella, en el corazón de la ciudad de Monterrey, y constatamos el precio inalcanzable de la cebolla.

Este producto es más que indispensable para preparar cualquier platillo mexicano y darle un exquisito sabor.

Por ejemplo, las enchiladas, los tacos, los sopes, el mole, el menudo, el pozole, los frijoles a la charra, las gorditas, el picadillo, la carne asada, las tostadas preparadas y mucho más.

Aguacate y chile serrano mantienen precios elevados

Otros precios que también andan elevados, pero que ya no sorprenden a nadie pues tienen mucho tiempo así, son el aguacate y el chile serrano.

El kilo de aguacate anda entre 35 y 60 pesos, y el de chile serrano está entre 30 y 47 pesos.

En cuanto al tomate, el kilo se cotiza entre 20 y 34 pesos.

El kilo de limón cuesta entre 23 y 35 pesos.

El kilo de papa anda entre 20 y 35 pesos.

La pieza de lechuga se puede comprar entre 10 y 15 pesos.

Familias compran solamente lo necesario

No hay salario, ni pensión que alcancen para surtir los productos más elementales de la canasta básica.

Por eso, las amas de casa y los caballeros optan por llevar solo lo mínimo.

Es decir, en el caso de la cebolla compran sólo dos o tres piezas, y no el kilogramo completo.