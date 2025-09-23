Dan familiares y amigos último adiós a Débora Estrella

Amigos y compañeros de los medios de comunicación expresaron sus condolencias y acompañar a la familia durante el funeral

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Desde las 10 de la mañana de este lunes, comenzaron los servicios funerarios en unas capillas del municipio de San Pedro, en honor a la conductora Débora Estrella, quien perdió la vida en un accidente aéreo en el municipio de García.

Muy temprano arribaron familiares, amigos y compañeros de los medios de comunicación para expresar sus condolencias y acompañar a la familia en este momento tan doloroso.

Débora era ampliamente reconocida por su destacada trayectoria como abogada y conductora de televisión.

Al lugar han acudido compañeros del medio, así como diversos funcionarios públicos.

La diputada panista, Claudia Caballero, quien temprano en el Congreso del estado pidió un minuto de silencio, acudió al funeral y reconoció el trabajo de Debora.

“Fue alguien que marcó no a una generación, sino a varias generaciones”, comentó Caballero.

Todos la recuerdan como una persona alegre, trabajadora y disciplinada.

Débora Estrella, conductora regiomontana de 43 años, falleció el 20 de septiembre.

La avioneta en la que viajaba se estrelló cerca del río Pesquería, en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Con ella viajaba el piloto Bryan Leonardo Ballesteros, quien también perdió la vida.

Las autoridades investigan las causas del accidente.