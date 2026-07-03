Dan el último adiós a Mateo Ramírez, querido elotero de Monterrey

El homenaje comenzó al mediodía en el campo Los Pinos, uno de los sitios donde habitualmente instalaba su carrito para ofrecer sus tradicionales elotes.

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La comunidad del sur de Monterrey despidió este miércoles a Mateo Ramírez, conocido y apreciado por generaciones de vecinos como "Don Mateo", quien durante gran parte de su vida recorrió las calles de las colonias La Campana, Altamira, Roma y otros sectores cercanos vendiendo elotes y ganándose el cariño de cientos de familias.

El homenaje comenzó al mediodía en el campo Los Pinos, uno de los sitios donde habitualmente instalaba su carrito para ofrecer sus tradicionales elotes. Hasta ese lugar llegó el féretro acompañado por su esposa, hijos, su madre, hermanos y decenas de familiares, amigos y vecinos que acudieron para darle el último adiós.

Bajo dos carpas colocadas en el lugar, los asistentes pasaron uno a uno frente al féretro para despedirse de quien, más que un comerciante, se convirtió en un rostro familiar para quienes crecieron viéndolo trabajar durante décadas.

Tras el homenaje, familiares realizaron un recorrido por los tres puntos que marcaron la rutina diaria de Don Mateo: el campo Los Pinos, el Arroyo Seco sobre la calle Río Aguanaval y la avenida Río Nazas.

Ese último recorrido simbolizó el cierre de una historia.

Don Mateo había viajado el domingo junto con su familia a Mazatlán para disfrutar de unos días de vacaciones. Sin embargo, la noche del lunes comenzó a sentirse mal, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde pese a los esfuerzos del personal de salud, perdió la vida.

Al concluir el recorrido por los sitios que durante años fueron su lugar de trabajo, el cortejo fúnebre continuó hacia el panteón, donde familiares y amigos le dieron el último adiós, recordándolo como un hombre trabajador, cercano a la comunidad y cuya sonrisa quedó grabada en la memoria de quienes alguna vez hicieron fila frente a su carrito de elotes.