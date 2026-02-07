Dan de alta a tres heridos tras balacera en centro de Monterrey

Autoridades detallaron que de los seis pacientes atendidos tras los hechos, tres ya abandonaron el hospital al no presentar complicaciones mayores

Un nuevo reporte médico confirmó una evolución favorable en la salud de las personas heridas durante el ataque a balazos registrado en el centro de Monterrey, luego de que autoridades informaran que la mitad de los lesionados ya fue dada de alta y el resto permanece hospitalizado, aunque estable.

Además, fuentes policiales dieron a conocer las primeras imágenes de cuatro presuntos responsables, como parte de las investigaciones en curso.

Con corte informativo de las 12 del mediodía de este viernes, se detalló que de los seis pacientes atendidos tras los hechos, tres ya abandonaron el hospital al no presentar complicaciones mayores.

Los otros tres continúan bajo supervisión médica, dos de ellos fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas derivadas de las lesiones por arma de fuego, mientras que el tercero recibe tratamiento farmacológico y permanece en observación.

Hasta el momento, todos se reportan fuera de peligro.

Difunden imágenes de presuntos participantes

De manera paralela, ya circulan las primeras imágenes de cuatro personas señaladas como presuntos participantes en la agresión armada.

El material, obtenido a través de cámaras de videovigilancia del sector, ya es analizado por las autoridades con el objetivo de identificar plenamente a los involucrados y establecer su ruta de escape tras el ataque.

El ataque ocurrió la tarde del jueves sobre la avenida Juárez, en el cruce con las calles Aramberri y Modesto Arreola, en una de las zonas con mayor actividad comercial del primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, varias detonaciones de arma de fuego sorprendieron a comerciantes y transeúntes, provocando momentos de pánico y una rápida movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía de Monterrey acudieron al sitio para atender el reporte, acordonar el área y entrevistar a posibles testigos.

Personas que se encontraban en el lugar señalaron haber escuchado múltiples disparos y aseguraron que varios jóvenes habrían sido los responsables, quienes tras accionar el arma huyeron corriendo con dirección a la avenida Cuauhtémoc.

Durante el despliegue operativo, las autoridades localizaron varios casquillos percutidos sobre la banqueta, los cuales fueron debidamente marcados y asegurados como parte de la investigación.

Algunos negocios cercanos optaron por bajar sus cortinas de manera preventiva y retirarse del área.

Paramédicos y personal de Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria a los heridos y coordinaron su traslado a distintos hospitales.

Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los presuntos responsables.