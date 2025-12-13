Dan de alta a policías heridos en Doctor Coss por explosión

Los agentes fueron afectados por un artefacto explosivo improvisado, y se descartó que fuera una mina terrestre, como se manejó en las primeras versiones

Los cinco elementos de Fuerza Civil que resultaron heridos el pasado miércoles en el municipio de Doctor Coss, tras la explosión de un artefacto improvisado, fueron dados de alta y ya se encuentran en compañía de sus familias, informó el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas.

Escamilla aclaró que los agentes fueron afectados por un artefacto explosivo improvisado, y descartó que se haya tratado de una mina terrestre, como se manejó en las primeras versiones.

También negó que se hubiera utilizado un dron en este ataque.

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban un recorrido por una zona despoblada del municipio y fueron sorprendidos por la detonación.

Tras el incidente, los cinco policías fueron trasladados en helicóptero a un hospital del Área Metropolitana de Monterrey, donde recibieron atención médica.

Personal de emergencia ya se encontraba preparado para recibir a los heridos al arribo de la aeronave.

En la misma zona se registró otro hecho violento durante la mañana del miércoles, cuando un trabajador del campo perdió la vida tras la explosión de un artefacto mientras circulaba en su camioneta rumbo a su jornada laboral.

El suceso fue reportado en un tramo solitario entre los ranchos San Juan y El Zacate, cerca de la carretera a la comunidad de Las Comitas.

Elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, peritos especializados en explosivos, agentes ministeriales, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se desplegaron en la zona para iniciar las investigaciones correspondientes, en un punto ubicado aproximadamente a 20 kilómetros al oriente de la cabecera municipal.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar el origen y la colocación de los artefactos explosivos utilizados en ambos hechos.