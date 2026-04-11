Dan de alta a padre de menores fallecidos en accidente carretero

Fue en la carretera en Doctor Arroyo cuando la camioneta en la que viajaban volcó, dejando sin vida a un menor de 16 y otro de 12 años

Después de estar internados en un hospital con lesiones de consideración, los padres de familia de los niños que murieron en un accidente en Doctor Arroyo fueron dados de alta, pero aún con lesiones.

Ramiro Reina y su esposa Araceli Jaramillo fueron dados de alta de la clínica 14 donde se encontraban.

El accidente se registró el pasado martes cuando la familia, integrada por cinco, regresaba de Montemorelos en dirección a San Luis Potosí.

Ellos se encontraban en Montemorelos disfrutando de los días de Semana Santa; en su regreso participan en el fatal accidente.

Fue en la carretera en Doctor Arroyo cuando la camioneta en la que viajaban, presuntamente por una falla mecánica, volcó. Perdieron la vida Ramiro de 16 años y Nancy de 12. Presumen que salieron proyectados del vehículo, mientras que Gael, el pequeño de 6 años, falleció cuando era atendido en el hospital.

El padre de familia Ramiro Reina y Araceli Jaramillo fueron dados de alta y hoy se encuentran en las capillas donde los cuerpos de sus tres niños son velados para posteriormente despedirlos en un panteón de la localidad en San Luis Potosí.