Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre

El alumno de la Preparatoria 2 de la UANL que fue golpeado accidentalmente con un pupitre, ya fue dado de alta y continuará con su rehabilitación en casa.

La madre del joven fue quien compartió la noticia mediante sus redes sociales, donde agradeció a la comunidad por sus mensajes de apoyo, luego de que su hijo sufriera de un trauma craneoencefálico.

“Gracias a todos los que han orado por mi niño, familiares, amigos, comunidades de iglesias que se unieron en oración. Sé que estuvo con los mejores doctores, pero sé que Dios obró por todo esto.

"Gracias a Dios hoy nos vamos a casa con indicaciones y todavía proceso de seguimiento. Seguiremos en casita y aquí comparto parte de la felicidad de mi niño al ver a sus padrinos, a sus hermanos, a su abuela y a sus Tigres”, mencionó.

Jugadores del Club Tigres le dedicaron mensajes al estudiante, quien incluso recibió la visita de la mascota oficial del equipo y un obsequio por parte de la institución.