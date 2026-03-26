Dan banderazo a operativo de Semana Santa en San Pedro

Su objetivo principal es mantener saldo blanco durante la temporada, además de brindar atención y apoyo oportuno a la ciudadanía

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Previo a la llegada de la temporada vacacional, el municipio de San Pedro Garza García dio inicio al operativo “Semana Santa Segura y en Paz 2026”.

El alcalde Mauricio Farah detalló que con más de 800 elementos se llevará a cabo el despliegue para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

“Para nosotros es sumamente importante tener un operativo en épocas de vacaciones, para poder garantizar la seguridad que siempre hemos mantenido en este municipio, incluso cuando las familias no estén en casa”, explicó el alcalde.

“Pedirles que estemos muy atentos ahora que, pues, los sampetrinos generalmente salen muchos fuera de viaje, pero también recordarles que mucha de la gente que está en la zona metropolitana o gente alrededor del país que nos visita en Semana Santa, pues, bueno, va a estar conviviendo en nuestros restaurantes, nuestras plazas, en nuestros hoteles y demás”.

Explicó que el operativo estará enfocado en reforzar la vigilancia en zonas residenciales, así como en áreas comerciales y de restaurantes con mayor afluencia de visitantes, con más de 3 mil cámaras conectadas al sistema de monitoreo, casetas móviles de vigilancia, así como la incorporación de tres perros robot policías.

Contarán con puntos clave donde aplicarán 'cero tolerancia'

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Luis David Kuri, informó que se contará con puntos claves donde se estipulará la cero tolerancia en el territorio municipal.

“Tendremos vigilancia en las colonias y en los puntos claves y como siempre lo hemos dicho es cero tolerancia en el municipio. Hoy San Pedro siempre se fortalece como la ciudad a nivel nacional más segura”, enfatizó el titular de la dependencia.

Su objetivo principal es mantener saldo blanco durante la temporada, además de brindar atención y apoyo oportuno a la ciudadanía en caso de emergencias.

Entre las dependencias que integran este operativo se encuentran Policía Vial, Prevención Social de la Violencia y Protección Civil Municipal, además del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Civil y Fiscalía General de Justicia del Estado.