Dan anuencia para venta de alcohol en Parque del Agua

El alcalde Héctor García explicó que el Parque no tenía permiso para ese tema, y lo debe tener, ya que en su interior hay un restaurante

El Cabildo de Guadalupe aprobó por unanimidad la anuencia municipal para el permiso de venta de alcohol para el nuevo Parque del Agua.

El alcalde Héctor García explicó que el Parque no tenía permiso para ese tema, y lo debe tener, ya que en su interior hay un restaurante en el que se puede vender cerveza y vino con el consumo de alimentos.

La solicitud fue tramitada por Parque Fundidora, responsable de los parajes estatales.

El edil aclaró que el promotor deberá solicitar el permiso definitivo ante el gobierno estatal para que se le otorgue, ya que el Municipio sólo concede la anuencia.

"No es más de lo que dice el Reglamento (de Alcoholes), simplemente el Parque del Agua no tenía permiso para consumo de alcohol y lo tiene que tener porque en su interior tiene restaurante de comida con alcohol, no son bares, sino un restaurante que vende cerveza y vino, lo mismo se aprobó la sesión pasada para el Estadio (de Rayados), precisamente para los días que tengamos los cuatro juegos mundialistas", dijo.

La anuencia fue autorizada sin mayor problema.

"Obviamente tendrán que hacer un trámite en el Estado porque nosotros solamente damos la anuencia, allá les otorgan el permiso definitivo, seguramente lo van a tener porque el atractivo del parque va a ser ése: que la gente va a ir a caminar, a recrearse, a hacer ecoturismo, pero también a divertirse con su familia, a comer sabroso y a tomarse una cerveza", expresó.