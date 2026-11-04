Dan a dos hombres más de 31 años de prisión por ataque armado

Los sentenciados, identificados como César 'N' y Alejandro 'N', fueron encontrados responsables de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa

Dos hombres fueron condenados a 31 años y tres meses de prisión por su participación en un ataque a balazos que dejó a una persona sin vida y otra lesionada, en hechos registrados en junio de 2024, en la colonia Peña Guerra, en San Nicolás de los Garza.

Los sentenciados, identificados como César “N” y Alejandro “N”, fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, luego de que la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves acreditara su participación mediante pruebas y testimonios presentados durante el juicio oral.

De acuerdo con las investigaciones, el 16 de junio de 2024, las víctimas, ambas de 21 años, circulaban a bordo de una bicicleta cuando varios sujetos armados salieron repentinamente y comenzaron a dispararles.

Ante la agresión, los jóvenes intentaron escapar corriendo; uno logró ponerse a salvo, aunque recibió un impacto de bala en el hombro, mientras que Miguel quedó tendido sobre la vía pública y murió a consecuencia de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego.

Tras valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un juez dictó sentencia condenatoria contra ambos acusados, quienes deberán permanecer internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Además, se les ordenó cubrir la reparación del daño correspondiente por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.