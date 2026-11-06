Dan 74 años de prisión a mujer por triple homicidio

Mayra 'N' es acusada por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas tras un ataque armado que dejó tres personas sin vida y dos lesionados

Una mujer identificada como Mayra “N”, de 41 años, fue sentenciada a 74 años de prisión por su participación en un ataque armado que dejó tres personas sin vida y dos hombres lesionados, ocurrido en abril de 2019, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres, luego de que el Ministerio Público acreditara ante un juez la responsabilidad penal de la acusada por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Los hechos ocurrieron el 6 de abril de 2019, cuando Mayra “N”, en compañía de otros sujetos, ingresó a un domicilio ubicado en el quinto sector de la colonia Los Ángeles, donde privaron de la libertad a cinco personas.

Posteriormente, las víctimas fueron atacadas con armas de fuego y un objeto punzocortante, lo que provocó la muerte de dos mujeres identificadas como Laura y Dana, así como de un hombre llamado Juan Francisco.

En el lugar, las autoridades localizaron a otros dos hombres con lesiones graves, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Además de la pena de prisión, la sentenciada deberá cubrir la reparación del daño por concepto de indemnización por las muertes, gastos funerarios y atención médica de los sobrevivientes.