Dan 60 años de cárcel a hombre por delitos sexuales contra menor

Néstor “N” fue sentenciado a 60 años y 3 días de prisión por equiparable a la violación y corrupción de menores contra una adolescente de 13 años.

Un hombre fue sentenciado a 60 años y 3 días de prisión luego de ser encontrado responsable de los delitos de equiparable a la violación y corrupción de menores, en agravio de una adolescente de 13 años en Nuevo León.

De acuerdo con una ficha informativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el acusado fue identificado como Néstor “N”, quien deberá permanecer internado en un Centro de Reinserción Social Estatal para cumplir la condena.

Los hechos ocurrieron durante 2025, en un municipio de la región noreste del estado, donde el ahora sentenciado tuvo contacto con la adolescente, quien contaba con 13 años al momento de las agresiones.

Según informó la Fiscalía, el acusado habría impuesto a la menor actos de carácter sexual en contra de su voluntad, agresiones que, de acuerdo con la autoridad, le ocasionaron lesiones físicas, afectaciones psicológicas y alteraciones conductuales.

Durante la audiencia de juicio oral, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Norte presentó las pruebas con las que buscó acreditar la responsabilidad penal de Néstor “N”.

La defensa presentó argumentos a favor del acusado y se generó un debate entre ambas partes; sin embargo, el representante de la Fiscalía sostuvo la acusación y respondió a los planteamientos de la contraparte.

Tras analizar las pruebas y los argumentos presentados durante el juicio, el juez determinó que existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal del acusado y emitió un fallo condenatorio.

Como parte de la sentencia, Néstor “N” recibió una pena de 60 años y 3 días de prisión, además de que se estableció el pago por reparación del daño.

La Fiscalía precisó que quedaron a salvo los derechos de la víctima para justificar el monto correspondiente durante la etapa de ejecución de sentencia.

La identidad de la adolescente permanece bajo reserva debido a que se trata de una víctima menor de edad.