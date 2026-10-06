Dan 53 años de cárcel a dos homicidas en Guadalupe

Brandon “N” y Hugo “N” fueron sentenciados a 53 años de prisión por homicidio y lesiones calificadas, tras hechos ocurridos en 2024 en Guadalupe.

Dos hombres fueron sentenciados a 53 años, 6 meses y 6 días de prisión luego de ser encontrados responsables de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, por hechos registrados en mayo de 2024 en el municipio de Guadalupe.

Los sentenciados fueron identificados como Brandon “N”, de 28 años, y Hugo “N”, de 39, quienes deberán permanecer internados en un Centro de Reinserción Social Estatal, además de cubrir el pago por concepto de reparación del daño.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Homicidios durante el juicio oral penal, los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2024, en un domicilio ubicado en calles de la colonia Las Sabinitas.

Según las investigaciones, los dos acusados llegaron al lugar en compañía de un tercer sujeto a bordo de un vehículo.

Uno de ellos habría fingido ser policía para engañar a los moradores, quienes le permitieron ingresar al domicilio.

Una vez dentro, los dos acusados presuntamente portaban armas de fuego cortas y las utilizaron contra las víctimas, quienes se encontraban en desventaja al no contar con medios para defenderse.

Durante la agresión, dos hombres perdieron la vida en el lugar. Uno de ellos fue identificado como Rufino, de 32 años, mientras que la segunda víctima era un hombre de entre 80 y 85 años que permanece como no identificado.

Además, otros dos hombres resultaron lesionados de gravedad, aunque lograron recibir atención médica de manera oportuna y sobrevivieron al ataque.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la participación de Brandon “N” y Hugo “N” en los hechos.

Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa, el juez consideró infundados los argumentos de los acusados y determinó su responsabilidad penal como autores materiales directos.

Finalmente, el juzgador emitió una sentencia condenatoria de 53 años, 6 meses y 6 días de prisión para cada uno, además del pago de la reparación del daño conforme a lo establecido durante la audiencia.