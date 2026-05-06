Dan 50 años de prisión a multihomicida de Monterrey

Así mismo, el asesino tendrá que realizar pagos por reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Un hombre responsable de cometer dos asesinatos en diferentes fechas al sur de Monterrey fue sentenciado a 50 años de prisión.

Jordán “N” cometió ambos homicidios trasladándose en un taxi por calles de la colonia Revolución Proletaria.

El caso más reciente ocurrió en febrero de 2024 cuando el asesino viajaba armado como copiloto de la unidad.

Al visualizar a su víctima, que iba acompañado de su hijo y un amigo de éste, el ahora sentenciado sacó su arma larga desde la ventana y disparó en múltiples ocasiones.

Tras el ataque corporaciones de rescate alcanzaron a trasladar al baleado hasta un hospital, sin embargo, murió por la gravedad de las heridas mientras recibía atención médica.

Meses antes, en noviembre de 2023, el Jordán también le arrebató la vida a otro hombre siguiendo prácticamente el mismo modus operandi.

Desde el vehículo de alquiler abrió fuego, sin embargo, cuando su objetivo trataba de escapar corriendo descendió para disparar de nueva cuenta.

Durante las audiencias de Ley se presentaron evidencias y testimonios de testigos, mismas que fueron encontradas fundamentadas por el juez.

A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves informó que Jordán de 27 años de edad deberá pasar 50 años en un centro de reinserción social del Estado.

Así mismo, el asesino tendrá que realizar pagos por reparación de daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.