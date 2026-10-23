Dan 32 años de prisión a hombre por homicidio y ataque armado

El ataque provocó la muerte de un hombre identificado como Gerardo, mientras que el otro hombre, identificado como Sleiter, sufrió lesiones graves

Un hombre fue sentenciado a 32 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y contra la salud, tras un ataque armado ocurrido en diciembre de 2023, en Zuazua.

El sentenciado, identificado como Jesús “N”, recibió la condena durante una audiencia de juicio oral por reposición de proceso, en la que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ratificó la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con las investigaciones, el 31 de diciembre de 2023, Jesús “N”, acompañado de otros hombres, ingresó armado a un domicilio de la calle Teramo, en la colonia Valle de Santa Elena, sector San Juan, donde dispararon contra dos hombres.

El ataque provocó la muerte de un hombre identificado como Gerardo, mientras que el otro hombre, identificado como Sleiter sufrió lesiones graves.

La Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales para acreditar la participación del acusado en los hechos, por lo que el juez dictó sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, Jesús “N” deberá cubrir la reparación del daño, que contempla indemnización por muerte, gastos funerarios y atención médica.

El hombre fue detenido en enero de 2024 por policías municipales de Zuazua, quienes presuntamente le encontraron un arma de fuego corta, dosis de narcóticos y objetos relacionados con el narcomenudeo.

Posteriormente, agentes ministeriales le notificaron una orden de aprehensión por el homicidio y el intento de homicidio.

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