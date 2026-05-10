Dan 31 años de prisión a hombre por tentativa de feminicidio

Un juez acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado como autor material directo de los delitos, emitió fallo condenatorio y ordenó su internamiento

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que un hombre identificado como Cristian “N” recibió una sentencia condenatoria de 31 años y 9 días de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, violencia familiar, lesiones y amenazas.

La autoridad señaló que el ahora sentenciado agredió físicamente a su esposa, mientras caminaban rumbo a su domicilio, aprovechando la relación de confianza que mantenían. Posteriormente, ya en el interior de la vivienda, continuó ejerciendo violencia de género mediante insultos y golpes.

Según la investigación, Cristian “N” utilizó un objeto cortante tipo cutter para provocarle lesiones en el rostro a la víctima y después la amenazó de muerte. La Fiscalía detalló que también tomó un martillo con el que presuntamente la golpeó en la cabeza, causándole fractura de cráneo.

En el mismo hecho resultó lesionada la madre de la víctima, quien ingresó al domicilio tras escuchar los gritos de auxilio. El acusado presuntamente la amenazó y golpeó en el rostro provocándole un edema traumático.

Un juez acreditó plenamente la responsabilidad penal del acusado como autor material directo de los delitos, por lo que emitió fallo condenatorio y ordenó su internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal.