Dan 31 años de prisión a hombre por homicidio en Santa Catarina

Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá cubrir el pago por la reparación del daño, incluyendo indemnización por la muerte de la víctima

Un hombre identificado como Jorge Armando “N”, de 42 años de edad, fue condenado a 31 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, tras un ataque armado ocurrido en 2019.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en una vivienda ubicada en la calle Ampliación 27 de Mayo, en la colonia 27 de Mayo, donde el ahora sentenciado ingresó de manera violenta acompañado de otro sujeto. El acusado portaba un arma de fuego corta, lo que le otorgaba ventaja sobre las víctimas, quienes se encontraban en el interior del domicilio sin posibilidad de defenderse.

Durante la agresión, Jorge Armando “N” disparó en contra de Luis Antonio, causándole heridas por proyectil de arma de fuego que derivaron en su fallecimiento, el cual fue confirmado por personal médico el 28 de junio de 2019 en un hospital local. En el mismo ataque, otro hombre, cuya identidad se mantiene protegida, resultó con lesiones graves, aunque logró recuperarse gracias a la atención médica oportuna.

La sentencia fue dictada luego de que el Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a una Unidad especializada en homicidios, presentara ante el juez diversas pruebas materiales, documentales y periciales, así como testimonios que acreditaron la conducta dolosa del acusado.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir el pago por la reparación del daño, conforme a lo establecido por la ley, incluyendo la indemnización por la muerte de la víctima y los gastos funerarios.

El condenado cumplirá su sentencia en un Centro de Readaptación Social Estatal.