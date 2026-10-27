Dan 31 años de cárcel a hombre por homicidio en Linares

Un juez dictó la sentencia tras comprobar su responsabilidad en un homicidio calificado, una tentativa y delitos contra la salud.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León logró una sentencia condenatoria contra César "N", acusado de asesinar en forma violenta a un hombre y de lesionar gravemente a otro, en hechos distintos en marzo y abril del 2025, en el municipio de Linares.

Durante la audiencia de juicio oral penal, celebrada en octubre de este 2026, la Fiscalía Especializada en Homicidios expuso pruebas y testimonios.

Tras los alegatos, el juez le concedió razón al agente del Ministerio Público Investigador y dictó sentencia: pena privativa de libertad por 31 años y 10 meses de prisión, con internamiento en un Centro de Reinserción Social Estatal, pago por reparación de daño e indemnización por muerte y gastos funerarios.

En ambos crímenes, el sujeto usó un mismo modus operandi: llegó a los domicilios a bordo de una motocicleta, acompañado de un cómplice, bajó portando un arma de fuego y le disparó a sus víctimas.

Lo hizo el 26 de marzo de 2025, en la colonia Infonavit San Gerardo. Su víctima fue trasladada a un hospital, donde murió al día siguiente.

Y lo hizo días después, el 13 de abril de ese mismo año, en un domicilio de la colonia Bugambilias, solo que al disparar no logró matar a su objetivo, porque el arma se le "encasquilló", pero sí lo dejó grave.

La pena por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa se incrementó 10 meses por una investigación por delitos contra la salud, integrada al mes siguiente del último de sus crímenes, en mayo de 2025, en la colonia La Petaca, cuando policías le detectaron narcóticos, dinero y objetos usados en narcomenudeo.