Sentencian a más de 31 años de prisión a dos hombres por un ataque armado en una barbería de San Nicolás que dejó un muerto y un lesionado.

Dos hombres fueron sentenciados a más de 31 años de prisión por su participación en un ataque armado que dejó a una persona sin vida y otra lesionada, en octubre de 2024, en el municipio de San Nicolás.

Los sentenciados fueron identificados como Jordan “N” de 22 años y Nery “N” de 25, quienes fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 2 de octubre de 2024, cuando los ahora sentenciados, acompañados de otros dos hombres y portando armas de fuego, llegaron a un domicilio de la colonia Fomerrey 11, habilitado como barbería.

En el lugar, los agresores dispararon contra dos jóvenes. Uno perdió la vida en el sitio, mientras que otro sufrió lesiones graves, pero logró recuperarse tras recibir atención médica.

Por estos hechos, Jordan “N” recibió una condena de 32 años y 10 meses de prisión, mientras que Nery “N” fue sentenciado a 31 años y 2 meses de cárcel.

Además, ambos deberán cubrir el pago de reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

La Fiscalía precisó que Jordan recibió una pena mayor debido a que también fue sancionado por dos carpetas de investigación relacionadas con delitos contra la salud.