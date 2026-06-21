Dan 30 años de prisión a hombre que intentó asesinar a su madre

El Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales, científicas y testimoniales que permitieron demostrar que Roberto "N" ejerció violencia

Un hombre identificado como Roberto "N", de 43 años de edad, fue sentenciado a 30 años y seis días de prisión tras ser encontrado culpable de los delitos de feminicidio en grado de tentativa, violencia familiar y lesiones, en agravio de su propia madre.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la sentencia condenatoria fue obtenida por la Fiscalía Región Sur durante una audiencia de juicio oral penal, luego de acreditar plenamente la responsabilidad del acusado en los hechos ocurridos el 14 de mayo de 2025 en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García.

Durante el juicio, una agente del Ministerio Público especializada en violencia familiar y de género presentó pruebas documentales, periciales, científicas y testimoniales que permitieron demostrar que Roberto "N" ejerció violencia de género contra la víctima e intentó privarla de la vida por razones de género.

De acuerdo con la investigación, la mujer caminaba por la vía pública cuando fue interceptada por su hijo, quien descendió de un taxi y le pidió dinero para cubrir el pago del servicio. Tras recibir una cantidad de efectivo, el acusado exigió más dinero, a lo que la víctima se negó.

La negativa provocó que el hombre comenzara a insultarla y amenazarla de muerte. Posteriormente, la empujó contra la pared de una vivienda y la sujetó del cuello con ambas manos para impedirle respirar, con la intención de asesinarla.

La agresión fue interrumpida por elementos de la Policía Municipal que se percataron del ataque y lograron detener al agresor en flagrancia, evitando que consumara el crimen.

Además de la pena de prisión, Roberto "N" deberá pagar una multa equivalente a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), así como la reparación del daño por concepto de tratamiento psicológico para la víctima, cuyo monto será determinado durante la etapa de ejecución de sentencia.