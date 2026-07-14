Dan 29 años a estafador de casas en Monterrey y Guadalupe

Jorge "N" recibió una sentencia de 29 años de prisión por defraudar a seis personas con la falsa venta de viviendas a bajo costo

Un hombre fue condenado a 29 años de prisión tras ser encontrado culpable del delito de fraude, luego de engañar a seis personas con la falsa promesa de venderles viviendas a bajo costo en los municipios de Monterrey y Guadalupe.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el sentenciado identificado como Jorge "N", operó entre 2015 y 2017, periodo en el que ofrecía supuestas casas de INFONAVIT a precios muy por debajo de su valor comercial.

Para convencer a las víctimas, aseguraba que los inmuebles habían sido adquiridos en grandes cantidades y que su bajo costo se debía a que presentaban daños, por lo que representaban una oportunidad de compra.

Con ese argumento, solicitó a los interesados diversas cantidades de dinero como anticipo para separar las propiedades, con la promesa de entregar las viviendas de inmediato y liquidar el resto del pago al momento de firmar las escrituras.

Sin embargo, las operaciones nunca se concretaron. Las casas no fueron entregadas, tampoco se formalizó la compraventa y el dinero recibido correspondía únicamente a un supuesto cobro por intermediación.

Las investigaciones establecieron que el monto total del fraude ascendió a un millón 303 mil pesos, afectando a seis familias que posteriormente denunciaron los hechos ante las autoridades.

Tras concluir el juicio oral, un juez dictó una sentencia de 29 años de prisión, la cual Jorge "N" deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social del Estado. Además, las víctimas conservarán el derecho de reclamar la reparación del daño durante la etapa de ejecución de la sentencia.