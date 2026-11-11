Dan 26 años de prisión a dos por homicidio en Guadalupe

Abdel “N”, de 35 años, y José “N”, de 23, fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas a un menor de 12 años

Dos hombres fueron sentenciados a 26 años y tres días de prisión por un ataque a balazos que dejó a un hombre sin vida y a un niño de 11 años lesionado, en hechos ocurridos en agosto de 2023, en el municipio de Guadalupe.

Los sentenciados fueron identificados como Abdel “N”, de 35 años, y José “N”, de 23, quienes fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas a un menor de 12 años, luego de que la Fiscalía Especializada en Homicidios presentara las pruebas durante el juicio oral.

Así ocurrió el ataque en Valle Soleado

De acuerdo con la investigación, la agresión ocurrió el 8 de agosto de 2023, en la colonia Valle Soleado, cuando las víctimas, identificadas como Juan, de 27 años, y un niño de 11, se encontraban sentadas en la banqueta.

Presuntamente, los ahora sentenciados llegaron en un vehículo conducido por Abdel “N”. José “N” descendió junto con otro hombre, ambos portando armas de fuego cortas, y se acercaron a las víctimas para dispararles.

Tras la agresión, los atacantes regresaron al vehículo y huyeron del lugar. El hombre de 27 años murió a consecuencia de los impactos de bala, mientras que el menor resultó lesionado y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Deberán pagar reparación del daño

Luego de analizar las pruebas y testimonios presentados por el Ministerio Público, el juez determinó la responsabilidad penal de ambos acusados y dictó una sentencia de 26 años y tres días de prisión, además del pago por reparación del daño conforme a lo establecido durante la audiencia.

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