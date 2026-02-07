Dan 25 años de prisión a responsable de homicidio en Linares

Además del tiempo en cárcel, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Un juez dictó sentencia de 25 años de prisión en contra de José Guadalupe “N” por el delito de homicidio calificado, por hechos cometidos en mayo de 2024 en el municipio de Linares.

Durante la audiencia, la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves presentó pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad penal del acusado, logrando que la autoridad judicial resolviera a favor del Ministerio Público.

Además del tiempo en cárcel, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

El homicidio se registró el 27 de mayo de 2024 en la colonia Fomerrey Las Huertas, donde la víctima, un joven de 17 años identificado como José, fue atacada con disparos de arma de fuego mientras circulaba en motocicleta, lo que posteriormente derivó en su fallecimiento en un hospital de Linares.