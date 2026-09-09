Dan 25 años de prisión a mujer por homicidio en Santa Catarina

Kelly Johana “N” fue sentenciada por su participación en el homicidio de Carlos Alberto, ocurrido en julio de 2023 en la colonia Zimix

Kelly Johana “N” fue sentenciada a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado, tras ser encontrada penalmente responsable de la muerte de Carlos Alberto, ocurrida en julio de 2023 en Santa Catarina, Nuevo León.

La sentencia fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Homicidios durante una audiencia de Juicio Oral Penal, en la que el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios para acreditar la participación de la acusada en los hechos.

De acuerdo con la investigación, el 26 de julio de 2023, Carlos Alberto se encontraba en su domicilio ubicado sobre la calle Jacarandas, en la colonia Zimix, cuando Kelly Johana “N” ingresó al inmueble en compañía de dos coacusados.

Uno de los hombres se dirigió directamente hacia la víctima y lo golpeó en la cabeza con un barrote. Un testigo que se encontraba en el domicilio intentó intervenir para detener la agresión.

Sin embargo, otro de los coacusados sacó un arma de fuego y realizó dos disparos contra Carlos Alberto, provocándole lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

Tras la agresión, Kelly Johana “N” y los dos coacusados huyeron del domicilio a bordo de un vehículo color negro. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la acusada tuvo una participación activa y dolosa en los hechos.

Luego de valorar las pruebas presentadas por ambas partes, el juez determinó la plena responsabilidad penal de Kelly Johana “N” y dictó sentencia condenatoria. Además de los 25 años de prisión, deberá permanecer internada en un Centro de Reinserción Social Estatal Femenil y cubrir el pago por indemnización por muerte y gastos funerarios.