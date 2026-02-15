Dan 25 años de prisión a homicida por ejecución en Fomerrey 112

Tras una discusión, el sentenciado disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, dejándola sin vida sobre el pavimento, luego huyó

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión contra Omar “N”, tras demostrar plenamente su responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Durante el Juicio Oral Penal, el Agente del Ministerio Público Investigador presentó un sólido caudal probatorio que incluyó testimonios y evidencias técnicas que acreditaron, que el acusado actuó con intención directa de privar de la vida a la víctima.

En audiencia, la representación social sostuvo la acusación frente a los argumentos de la defensa y logró que el juez declarara a Omar “N” responsable como autor material directo del crimen.

El órgano jurisdiccional dictó sentencia condenatoria imponiendo 25 años de prisión, a cumplirse en un penal estatal, además del pago por concepto de reparación del daño, que contempla indemnización por muerte y gastos funerarios.

Ataque directo en la vía pública

Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2024, en la colonia Fomerrey 112, en Monterrey. La víctima, Juan José, se encontraba reparando una motocicleta en la vía pública cuando el ahora sentenciado llegó acompañado de otros sujetos a bordo de un vehículo Nissan Versa.

Omar “N” descendió del automóvil portando un arma de fuego corta, lo que le otorgaba superioridad material. Tras una discusión, disparó en repetidas ocasiones contra la víctima, dejándola sin vida sobre el pavimento. Acto seguido, abordó nuevamente el vehículo y huyó del lugar junto con sus acompañantes.

Con este fallo, la Fiscalía reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la vida y garantizar que quienes los cometan enfrenten las consecuencias legales correspondientes.