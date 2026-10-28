Dan 25 años de prisión a hombre por homicidio en Monterrey

Juez determinó que los elementos presentados por la Fiscalía eran suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado y emitió una sentencia

A 25 años de prisión fue sentenciado Francisco “N”, de 46 años, por su participación en el asesinato de un hombre de 50 años, ocurrido el 4 de febrero de 2025 en la colonia Alhambra, en Monterrey.

La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves informó que, durante un juicio oral celebrado en octubre de 2026, presentó pruebas y testimonios que acreditaron la responsabilidad penal del acusado en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la investigación, la víctima caminaba por calles de la colonia cuando un Nissan Tsuru se aproximó al lugar.

Un hombre descendió del vehículo y le disparó con un arma de fuego, provocándole la muerte en el sitio.

Tras el ataque, el agresor regresó al automóvil, donde Francisco “N” lo esperaba, y ambos huyeron del lugar.

Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas de cargo, mientras que la defensa expuso sus argumentos.

Finalmente, el juez determinó que los elementos presentados por la Fiscalía eran suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado y emitió una sentencia condenatoria.

Además de los 25 años de prisión, Francisco “N” deberá cubrir el pago por reparación del daño, correspondiente a la indemnización por muerte y los gastos funerarios.